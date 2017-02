Desconexión 2.0

Dos meses de desconexión he vivido. No total, porque eso es bastante complicado en los tiempos que corren, porque con los teléfonos inteligentes puedes llevarte a cualquier parte las redes sociales, los medios de comunicación y cualquier tontería más que se te ocurra. Pero obligado a recuperar mi antiguo ladrillo en el cual podía usar el WhatsApp y gracias, puedo decir que he sobrevivido, y sin mono. Y contento por haber recuperado viejas costumbres ya olvidadas. Hacía tiempo que no disfrutaba del placer de poner la oreja en la calle en conversaciones de desconocidos, mirar a la gente simplemente pasar o darle vueltas a cosas en la cabeza durante un rato sin llegar a ningún tipo de conclusión en concreto. Todo ventajas, porque, además, si no vas mirando el móvil mientras caminas, difícilmente acabarás tropezando con un pivote, dejándote la rodilla y cayendo ridículamente de bruces al suelo. Le pasó a uno que conozco.