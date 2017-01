Despropósitos de 2017

Hemos disfrutado de la época navideña sin cabreos por el Almería y sin demasiada información del club. Unos días para disfrutar de la familia, de los amigos, y para atiborrarse de comida. La llegada del año nuevo siempre sirve para marcarse unos propósitos con el ánimo de cambiar cosas. Ir al gimnasio, dejar de fumar… Se trata de intentar mejorar. En el Almería, sin embargo, no hay propósitos, sino despropósitos. Lejos de enderezar el rumbo, se enroca y parece decidido a acabar a final de temporada en Segunda B. Necesita una serie de refuerzos de forma urgente y también mantener en plantilla a los pocos jugadores potables que tiene, como sucede con Antonio Puertas, que desde el domingo es libre de negociar y firmar donde quiera. En cambio, el club presidido por Alfonso García decidió anunciar ayer la renovación de uno de los capitanes, miembro del clan de la térmica. Fran Vélez, cuyo contrato acababa en 2018 y por el que no había ninguna urgencia de renovar, ha ampliado su vinculación hasta 2019 en una operación tan disparatada como la de renovar a Dubarbier en su día por 3 temporadas más. Sería interesante escuchar la justificación y qué méritos ha hecho el catalán para ganárselo. Desde luego, si hubieran mirado al rendimiento deportivo, no lo habrían renovado. El caso es que Vélez seguirá hasta 2019, mientras que Puertas cada día está más cerca de firmar su salida. Son los despropósitos de este, nuestro club, que sigue maltratando a su afición regalándole carbón negro año tras año. Es difícil mirar al futuro de forma optimista. El Almería se consolida como uno de los peores equipos de Segunda como demuestra el hecho de que haya estado más jornadas en zona de descenso que fuera de él. Tenemos carencias graves en todas las líneas, pero aquí no pasa nada. Tenemos Fran Vélez para rato. ¿Dónde está la tragedia? PD: Feliz año nuevo a todos, aunque en clave rojiblanca se antoje difícil…