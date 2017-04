Diálogos en la madrugá

Cuando uno concluye su labor radiofónica en la Semana Santa, le apetece escuchar a las gentes, a aquellos que se sienten protagonistas de esta representación, digo esta expresión porque cada uno cuenta su versión, está claro, que sin ponerse en el lugar del otro. Entiendo que ha llegado el momento en nuestra Semana Mayor, que se siente el dialogo, si la reglas de las hermandades nos dicen que somos hermanos y que debemos de tener Fraternidad, como es posible que no tengamos Dialogo, que cada uno queramos imponer nuestra sapiencia y no nos pongamos en la posición del otro.

Entiendo que no es de recibo, todos tenemos algo que ceder para ganar en el contexto general, tenemos que ajustar horarios, las hermandades deben de mantener la implicación en esta, debemos de ser más razonables y pensar que esto es de todos, que cualquier decisión es beneficio para la colectividad. Hoy Viernes Santo día del dolor, el transito del Jueves Santo, del Amor fraterno, olvidado y relegado, triduo pascual, qué culmina hoy con el momento culmen de la pasión, en espera de la Resurrección. En la madrugada, que acaba de pasar he estado con mi Cristo de la Escucha, sé que no me deja, que durante unas horas yo he seguido tu reguero por el tránsito de tu itinerario, en silencio, meditando, escuchando tu palabra, se que siempre estás ahí y me duele que muchos se hayan olvidado de tu presencia, que te ignoren, pero sé que tu valentía y fuerza resurgirá cada mañana del Viernes Santo, cuando alguien bajando por la calle Cervantes diga arriba el Moreno, esa es tu grandeza. Las primeras luces del alba irán dando paso a un amanecer, esperado sabiendo que tendré que esperar un año para poder verte otra vez, Cristo de la Escucha. Y hoy Viernes Santo quiero arrimar el hombro por ello estaré junto al dolor, seré un portador mas, anónimo, escondido entre los varales, será mi estación de penitencia, contigo, no me abandones, sabes que te necesito, y si las fuerzas me flaquean, me volveré para verte.