Dimitir no es nombre ruso

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo dice claro. Dimitir es "renunciar, hacer dejación de algo, como un empleo, una comisión, etcétera". Es una palabra que se escucha mucho, aunque en España no se usa demasiado, ya que nadie tiene la dignidad, ni la vergüenza suficientes para reconocer su incapacidad o inmoralidad para desempeñar según qué puestos de trabajo. En el fútbol español las dimisiones son raras excepciones, con los técnicos aferrándose a su trabajo y a su sueldo. Es normal, nadie quiere perder su trabajo, y menos como están las cosas. Pero es que Soriano no se va a quedar en el paro cuando deje de hacer las veces de entrenador. Soriano tiene trabajo asegurado en esta UD Almería que dice amar y que dice ser el equipo de su vida. Soriano, ya sé que no lees la prensa, pero si tanto amas al club y a la entidad que además te paga y te va a seguir pagando, dimite. Dimitir no es un nombre ruso y, además, no es tan malo. Primero porque de esa forma desbloqueas una situación absurda. Tú mismo dijiste en rueda de prensa que con esta dinámica sufriremos para salvarnos. Yo creo que es tu forma de reconocer que esto es lo que hay. Y está bien. Pero tienes que ir más lejos y dimitir. La única forma de romper la dinámica negativa del equipo es cambiando de entrenador. Lo sabes tú. Lo saben tus jugadores. Lo sabe hasta el presidente. Lo sabemos todos. Dimite, Soriano. Dimite. Tampoco creo que estés disfrutando la experiencia de ser entrenador. Es un marrón. Puedes seguir vinculado al fútbol y al club, pero no de técnico. Eso no es lo tuyo. Lo has probado, y sabes que no te gusta. Pues a otra cosa. Que no se te caigan los anillos por reconocer que lo de dirigir no es lo tuyo, ni mucho menos por dimitir. Sé que puedes serle muy útil al club, pero desempeñando otras funciones. PD: Por cierto Soriano, ¿te acuerdas cómo el empecinamiento de Arconada con Julio Álvarez, y otras cosas, le acabó costando el cargo y destruyó su relación con el futbolista? Pues tú llevas el mismo camino cuando te empeñas en poner a Vélez y Trujillo contra viento y marea. Ya huele…