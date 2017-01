Federer versus Nadal y el Betis recibiendo en casa al Barcelona. Así comenzaba un domingo deportivo que daría que hablar durante todo el día, por razones distintas, pero que acompañaron la sobremesa de quienes desde temprano estábamos pegados a la pantalla del televisor. Empecemos por el final. Al Barça el madrugón no le sentó nada bien. Sufrió un meneo futbolístico en su visita al Benito Villamarín, del que solo despertó con el gol local. Obligado a quitarse las legañas y activar las piernas, tenía quince minutos para dar vuelta a un resultado que le alejaría de la punta. Ya se sabe que si Messi no está, los de Luis Enrique carecen de rumbo, de ideas y de fútbol. Ese toque mágico que hace la diferencia entre él y los demás jugadores de fútbol, casi no hizo falta, porque inmediatamente después del tanto de Alex Alegría, en una jugada imposible de no ver para el cuarto árbitro, luego de un probable penal a Neymar, la pelota se metía medio metro dentro de la portería, para luego ser despejada por Mandi. Ese minuto es el que marcó lo que luego sería la discusión del partido. La excusa del barcelonismo para disimular la falta de actitud de un equipo que aspira a lograr algún título, reflejada en una instantánea. Nada más. Una jugada que pudo ser determinante no alcanza para justificar tanta pájara mañanera. Porque el apriete llegó, pero un poco tarde. Messi, el de siempre, peleó una pelota al borde del área para darle un pase de esos que son medio gol al uruguayo Luis Suárez. Mientras tanto, nuevamente el central sacaba otra de la misma línea de cal. Polémicas aparte, el Betis mereció más.

Por eso lo mejor era dejar lo primero para el final. Un titánico Nadal luchaba contra Federer, su alter ego tenístico, ofreciendo una final, tal vez la última, entre dos jugadores que hacen honor al deporte. El resultado dice que el suizo se impuso al de Manacor. Eso solo es un dato menor. Un domingo de tenis con una final para el recuerdo es el mejor argumento para charlar después de comer.