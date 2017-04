Dortmund es fútbol

Lamentablemente parece que se han vuelto a poner de moda las peleas en los campos de fútbol base. Pero no entre los críos, sino entre los aficionados, que en estas categorías son los padres de las criaturas. En las últimas semanas, todas las televisiones han tenido una o varias noticias de trifulcas, que prácticamente siempre acaban en puñetazos. ¿Se avergonzarán, por poner un ejemplo, el hombre y la mujer que en el campo del equipo Valle del Ebro se liaron a tortas? ¿Qué pensarán los hijos cuando vean a los que deben de educarlos, en esta actitud macarra? De aquellos lodos vienen estos barros. El balón no es una excusa para ser un matón, es una forma de vida en la que los valores están por encima de las groserías. Y hasta de las victorias. Aunque en cualquier parte de Europa cuecen habas, la imagen deportiva de la semana se vivió en el estadio del Signal Iduna Park, antiguo Westfalenstadion. Después de conocerse el atentado que sufrió el autocar del Borussia Dortmund, las aficiones del equipo alemán y la del Monaco se hermanaron. Eso sí es fútbol, la mejor manera de hacer amigos, el deporte te hace mejor como persona. Emocionante fue ver cómo se animaban los unos a los otros, atronaban los graderíos con cánticos de "Borussia" y "Monaco" por parte de los hinchas rivales. Y luego, como gesto de cortesía, muchos aficionados amarillos invitaron a los rojiblancos a que pasaran la noche con ellos de cena, puesto que se había suspendido el partido. Los terroristas no consiguieron su propósito. Aunque Marc Bartra si sufrió la locura de algunos fanáticos, lo cierto es que cada vez la sociedad le está plantando más cara a estos chalaos y el fútbol es también una manera de luchar pacíficamente contra ellos, como ocurrió con aquel partido de Nochebuena en 1914, en plena I Guerra Mundial, con un breve alto el fuego no oficial entre alemanes y británicos para jugar con un balón.