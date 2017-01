Enemigo a las 'puertas'

Qué goloso es Antonio Puertas. Gol, maneras y, sobre todo, 24 años. Por eso, sus representantes, los de antes y los de ahora, trataron y tratarán de buscarle el mayor rendimiento. Y él, que no es tonto, también debe saber moverse. El futbolista buscará progresar tanto deportiva como económicamente y, esto, terminará redundando en el interés de sus agentes. Es la pescadilla que se muerde la cola. El caso es que al ser agente libre, ya hay muchos que se frotan las manos. Pero claro, no es lo mismo fichar por un equipo a coste cero que teniendo que abonar traspaso, pues esta última opción es la que termina resultado más beneficiosa para todas las partes, principalmente para el Almería, así que entiendo que al final terminará renovando, otra cosa es que el curso que viene sea jugador rojiblanco o no. Se pueden dar tres casos: que renueve y siga siendo jugador del Almería, que renueve y fiche por otro equipo o, simplemente, que aproveche su situación de agente libre para irse de Almería sin reportar ni un sólo céntimo. Por eso, de todas las opciones, creo que la segunda es la más factible.

Puertas no es un crack. Tampoco vamos a engañarnos. Pero llama la atención. Es un jugador potente, que no carece de clase y que tiene gol. En definitiva, lo que se busca en el fútbol actual. Hombres de físico que sean capaces de hacer un poco de todo y que, principalmente, se desenvuelvan bien con el balón en los pies. Además, su juventud llama la atención. Es un futbolista aún en proceso de construcción y el equipo que se haga con él podrá, aún, darle forma. Puertas ha explotado este año. Se está haciendo un nombre y eso, además, añade las ganas del futbolista en su intención de seguir progresando.

En fin, que tiene muchas cosas que lo hacen apetecible y que, con toda seguridad, se contarán en páginas y páginas de periódico durante las próximas fechas. Bastante bien debería hacer las cosas el Almería para que el almeriense continuara en el equipo la próxima temporada. Aunque mucho me temo que por bagaje y situación del club, el futbolista terminará recalando en un equipo con mayores aspiraciones. Y es que el Almería ya ha dejado de ser un equipo apetecible, precisamente, por no tenerlas. Del club siempre se habla de eso de que se cobra bien porque se abonan todas las nóminas. Eso se dice... porque yo ni las veo ni las veré. Habrá que fiarse. Pero no deja de ser un equipo desestructurado que ha perdido la ambición de antaño y ya se conforma con permanecer en la Segunda División.