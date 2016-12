Enero despejará dudas

Almería, 22 de octubre de 2016. Estimado Piñeiro, mucha suerte sería que el Gordo cayera otra vez en Almería y poseyera yo uno de los boletos agraciados, de antemano ya te digo que escojo la salud. Respecto al 'caso Puertas' con el que me abordas, soy de la opinión de que los acontecimientos irán precipitándose a partir del próximo 1 de enero, cuando el jugador será libre para negociar su futuro. A mi modo de ver tanto club como jugador y en particular su agente están dejando mucho que desear en el culebrón de su renovación. El club porque me da en la nariz que ni mucho menos le ha propuesto algo difícil de rechazar cómo sí hizo en su día con Chuli y Fidel, y no me sirve el cuento de que ambos jugaron en Primera, lo que cuenta es el rendimiento actual. Tampoco puede irse de rositas el nuevo agente de Puertas con su táctica del avestruz, mientras que el de Benahadux está en su legítimo derecho de mejorar laboralmente, pero sin tomar al club de rehén. ¡Feliz Navidad a ti y a nuestros lectores!