Equipaciones tardías

A veces no todo lo consigue el dinero. No basta tener un presupuesto alto para ser una entidad innovadora, con ideas frescas y una línea de actuación que motive al aficionado y no mostrar pasotismo. De hecho, clubs no profesionales trabajan mejor que otros que sí lo son. El pasado 13 de junio (cuando escribo estas líneas ya son las 18 horas del 17 de julio) un aficionado creó un diseño espectacular de una camiseta con la cruz de San Jorge y la Alcazaba, respondiéndole la cuenta de la UDA que para esta temporada era tarde, pero que la tendrían en cuenta (lo dudo, ya que el Almería no se sale del catálogo de Nike). Además, ante la petición de una seguidora para ver la nueva zamarra, el club de la Vega de Acá respondió que "queda poco". Eso el pasado 13 de junio.

Lo ideal hubiese sido tenerlas listas para el primer día de renovaciones de abonos. Son miles las personas que se pasan por el club para adquirir el carné y, por lógica, algunos comprarían. Sin embargo, parece que ha sido difícil prever eso. Eso es otra. Sólo se puede adquirir la elástica en un establecimiento. Nada de internet, ya que el apartado 'tienda' en la web del club no lleva a ningún lado. Hace más de un año empleados de la entidad me comentaron que la estaban arreglando. Paciencia, algún día llegará. Una buena mercadotecnia da bastante seriedad, algo que habría que poner impreso en los despachos de la Vega de Acá. ¿Y cómo serán las nuevas equipaciones? Ojalá, como hacen la mayoría de los equipos, cambien respecto a la del pasado curso por eso de obtener más ingresos. Pero parece que mantendrán la rojiblanca y la azul, sustituyendo la amarilla por una blanca. Como en este club no es nada seguro, incluso hasta después de oficilizarse -véase Zubeldía-, ojalá sorprendan y sean nuevas. Aunque ya van tarde.