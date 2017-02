Espectáculo made in USA

Si hay un país líder en hacer las cosas a lo grande, es, sin duda alguna, Estados Unidos. Podría poner cientos de ejemplos para demostrarlo, pero creo que con el de la Super Bowl, que además está reciente, está todo dicho. No hay evento deportivo más espectacular que ese en todo el mundo, y no precisamente porque sea una disciplina deportiva muy emocionante que digamos (por lo menos para mi gusto). Aún así, los norteamericanos y toda su artillería publicitaria y televisiva, han logrado que cada año haya millones de personas viendo la finalísima de la NFL desde decenas de países distintos. Consiguen reunir una madrugada entera a miles de personas delante de sus televisores para ver un choque entre dos equipos a los que ni conocen, porque pondría la mano en el fuego al decir que un 70 por ciento de los espectadores no americanos que vieron el pasado domingo el partido entre los New England Patriot y los Falcons de Atlanta, no se han sentado a ver ningún otro partido de fútbol americano a lo largo de la temporada. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos, aunque por lo menos tengo ciertas nociones básicas sobre este deporte al verlo in situ algunas veces, gracias al equipo Almería Barbarians, en el que han jugados varios amigos que poco a poco me fueron explicando de qué iba el asunto. Cuando se entiende un poco, te llega a gustar. O por lo menos te crea curiosidad. Quizás por lo pesado que puede hacerse un partido, en el que cabe recordar que de tres horas y media que dura solo se juegan 60 minutos (más la prórroga), los organizadores de la Super Bowl envuelven el evento en un espectáculo de quilates, llevándose a grandes estrellas de la música y con una puesta en escena en la que no se escatima en gastos. De hecho, mucha gente estaba más interesada en lo que ocurriría sobre el césped al descanso que durante el partido en sí.