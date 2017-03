La esperanza es lo último que se pierde es una de las frases preferidas de mi vieja que aún retumba en mis oídos. Es como si la estuviera oyendo repetir una y otra vez el cliché que se saca de la garganta cada vez que las cosas, las cartas de la vida en general, vienen mal dadas. La traducción en este país, es una cosa así como que "mientras hay vida, hay esperanza", conjunción lapidaria que contempla la posibilidad de aferrarse a un imposible, una parada antes de la extremaunción, una llamita encendida que invita a seguir creyendo. Si el moribundo abre los ojos, balbucea, renueva la fe. Creer hasta el imposible, creer por pocas o muchas razones, creer a pesar de todos los pronósticos. Después del partido del Barcelona contra el Celta de Vigo, la parroquia culé, moribunda en liga de Campeones, comenzó a creer. Este sábado frente a los gallegos, el aficionado del Barça creyó ver al mismísimo Lázaro resucitar de entre los muertos y andar. En Can Barça, andar no es lo mismo que ganar. Hasta el mismo Luis Enrique ha decidido dejar el puesto de entrenador al final de temporada, habiendo conseguido 8 de 10 títulos en juego. Pero el barcelonismo reclama algo más que resultados, acostumbrado a un nivel de juego muy por encima del demostrado en lo que va de campeonato. Por ello el partido contra el Celta no fue uno más. El asunto va de sensaciones, y por eso la goleada al Sponting o el triunfo en la visita al Calderón, son cosas diferentes. Contra el equipo de Berizzo se pudo ver a un Barça estelar, el que hace aplaudir hasta al más acérrimo seguidor del Madrid o el Espanyol. Un Barçame Deluxe recordó aquellas tardes donde visitar el Camp Nou era lo más parecido a ir al dentista (Caparrós dixit). Aferrado a esa esperanza, el Barça recibirá este miércoles al PSG e intentará lo que nadie ha hecho en 50 años de competición; remontar un 4 a 0. Velas o una grúa para levantar el resultado. El Barça cree, y ya se sabe que la fe mueve montañas.