Si Faustino Asprilla aprovechó esa curiosa imagen en la que se le ve cómo se le sale el pene del pantalón en un encuentro entre Colombia y Chile para ingresarse una buena cantidad de dinero posando desnudo para diferentes publicaciones y acabar comercializando los Condones El Tino (métele un golazo a tu pareja, el eslogan), otros intentan agarrarse como sea a un micrófono a pesar de no haber pasado ni un día por una facultad de Ciencias de la Comunicación. Algunos de ellos, incluso, tratando mal a la prensa cuando estaban en activo. Uno de estos intrusos es Óscar Pereiro. El gallego escribía el pasado fin de semana un polémico mensaje -con faltas de ortografía y de puntuación- en Twitter: "Y para los q critican a lo q no atacan que piensen q todos quisieran hacerlo pero en la bici las piernas mandan. Desde el sofá todo OK", escribía el exciclista. Si Pereiro entiende poco de Periodismo, de ciclismo sí que sabe. 3.540 kilómetros son una barbaridad de kilómetros. Recorrerlos en una bicicleta podría catalogarse hasta de locura. Y hacerlo en 21 etapas, prácticamente una decena de montaña, ya no tiene palabras. Así, sin palabras, se queda uno al ver una fotografía subida por Poljanski tras disputar 16 etapas, con las venas de las piernas bastante inflamadas, además de las marcas de los efectos del sol en la piel. Y no le falta razón a Pereiro, cuando afirma que si un ciclista no ataca es porque no puede. Claro que a Urán o a Bardet le hubiese gustado subirse al escalafón más alto del podio de París, pero en este deporte la carretera pone cada uno a su sitio. Sí a la libertad de expresión, pero también comprensión. Unos días atrás en un encuentro de exhibición de Wimbledon, un aficionado le dijo a Clijsters cómo debía sacar. El fan acabó en el verde, raqueta en mano para que fuese él mismo el que demostrase cómo se sacaba. Naturalmente no sabía. Quizás habría que hacer lo mismo con esos padres que juegan a ser entrenadores en el deporte base.