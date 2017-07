Falta el 'nueve' titular

El Almería anunciaba este lunes a Caballero como nueve. Alfonso García ha tenido que esperar a que el argentino quedara libre de su vinculación con el Lugo para poder acometer un fichaje por el que llevaba suspirando desde al menos hacía un año.

Ya le tiene en nómina. Aunque en esta ocasión llega tras una temporada discreta y después de que las otras distintas opciones prioritarias que el club tenía para reforzar la delantera se hubieran escapado del alcance monetario que el presidente, a pesar de haber engrosado en casi tres millones de euros la economía del club rojiblanco con las ventas de Quique González al Osasuna, Chuli al Getafe, Iván Sánchez al Albacete o Josema al Córdoba.

Una temporada discreta porque, atendiendo a los números, Caballero apenas ha contabilizado dos goles en toda la campaña, y eso que ha participado en hasta 35 encuentros de liga, además de haber tenido rol de jugador suplente durante prácticamente toda la competición: de esos 35 partidos, solo en ocho saltó al césped en el once inicial y solo en cuatro de ellos completó los 90 minutos sobre el verde.

Aunque sí es cierto que en la campaña anterior Caballero fue titular y aportó una docena de goles a su equipo y que este último año se vio sometido a una operación que le hizo perder su privilegiado sitio en el once lucense, es un hecho que el argentino viene con un estatus de jugador menos importante que si hubiera llegado al Estadio de los Juegos Mediterráneos hace un año y el Almería no debería jugárselo todo a la baza del totorense; esto es, el segundo ariete que dijo Alfonso García Piñero que tiene que llegar no puede ser un jugador que parta a la sombra de Caballero, sino que el que llegue debería ser el teórico nueve titular, a quien el argentino sea el que tenga que disputarle los minutos.