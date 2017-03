Feo pero efectivo

Hombre, tampoco vamos a empezar ya a tirar cohetes. Por mucho que nos empeñemos, el equipo ha ganado tan solo un encuentro. Sí, es verdad, no son solo tres puntos. Se ha conseguido ganar fuera de casa y eso aún no había sucedido durante esta temporada. Y es cierto, esta vez había una idea, da igual si más o menos estética (el partido fue feo), pero era una idea. Con planteamiento inicial y valorando los posibles desarrollos del encuentro. Y también es cierto que hubo movimiento de piezas, intercambio de posiciones, de peones y todo esto funcionó. Pues, a lo tanto, me estoy convenciendo con cada frase. Igual es precipitado decir que este ya es un Almería distinto, pero sí es cierto que habría que darle continuidad a Fran Fernández. Es totalmente secundario que sea el entrenador del filial y que no tenga nombre (reconocido), tampoco lo han tenido gran parte de los entrenadores que han pasado por el club durante esta última fase. Háblenme ustedes sobre Joan Carrillo o cuéntenme qué experiencia tenía Soriano. Y ese que parece que iba o va a llegar... Salva Ballesta, que ha entrenado un par de años al Atlético Malagueño en Tercera División. Por tanto, con todo esto, creo que el Almería ha tomado la decisión adecuada dándole un partido más de margen a Fran Fernández. Si el resultado es positivo, el club tendrá que hacerle ficha profesional y estará al frente del equipo hasta final de temporada. Y si no, igual cae algún Salva Ballesta o similar. Con todo esto, al Almería no le queda otra que empezar a ganar partidos en casa para lograr la permanencia. De nada servirá haber logrado tres puntos en Lugo si no se refrendan como local, porque, no hay que olvidarse, ahí sí que fue efectivo Soriano durante una buena parte de la temporada. El problema es que, al final, todo se le derrumbó.