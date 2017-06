Final de la campaña agrícola

Termina la campaña de Almería y ahora hasta septiembre tendremos un 80 ó 85% menos de producción, ha terminado con un gran tonelaje de melón y sandía esta campaña que dura un máximo de 60 días y que comenzamos con muy buenos precios y muy rápido bajaron a niveles desastrosos.

Hay que ver cómo cambian en este fruto los precios, yo le llamaría el fruto de la suerte por este vaivén de precios; también contamos qué otros países como Marruecos, Turquía, Grecia e Italia cada vez adelantan más sus campañas, ya no estamos tan solos, cada vez hay más países que compiten tanto en calidad como en precios por ser países dónde los gastos del agua, la mano de obra coma precio de las tierras con unos niveles bajísimos, los cuales no tienen nada que ver con nosotros. Contra todo esto se estrellan los talentos, menos mal que el buen saber, el ser buenos comerciales, como los que tenemos en nuestra tierra, nos intentan salvar con las fuerzas que pueden, que no son pocas.

Como siempre las grandes superficies juegan con las ofertas a sus clientes porque por precio los costos de sus compras no son altos en este tipo de artículo y al ser de un costo bajo pueden hacer las ofertas de las que hablamos; esto es la pescadilla que se muerde la cola.

Los medios nos informan que este año parece ser que los precios han ido un tanto mejor; yo le preguntaría a los empresarios agricultores que si las deudas contraidas de años anteriores que si se han podido liquidar a los bancos y cajas o más bien se habrán tenido que pedir la renovación de dichas pólizas para poder empezar la campaña y poder comprar semillas, echar plástico si es necesario, semilleros, etc...

Los gastos por el comienzo de la campaña son grandísimos y no solamente por los gastos de finca sino también por los gastos cotidianos del día a día como cualquier otro ciudadano, que no son pocos. Cada vez estamos observando cómo la juventud se acerca el territorio de la agricultura familiar, ya que la Junta de Andalucía está ofreciendo prestaciones para la juventud, la cual ya está llegando a las fincas con más preparación.

Hay un tema que no debemos dejar en el olvido, ese gran problema que es el agua. El problema de CUATRO VEGAS sigue sin solucionarse y las agricultoras y agricultores están ya a punto en esta zona de la Cañada Los Llanos y Viator para empezar a poner sus tomates que es lo que se planta en su mayoría. Me comentaba un agricultora este jueves, llorando, que no podía plantar por falta de agua y que su asociación no había podido solucionar nada y ella me decía: "Qué culpa tengo yo, yo pago mis aguas y mis impuestos...". Es que no hay aquí personas que que sean buenos árbitros y que le pongan cariño a estos 1.500 agricultores y agricultoras propietarios, en esta zona aproximadamente existen 3.000 hectáreas que en su mayoría son tomate y, como hemos dicho en otras ocasiones, son muchas miles de hectáreas a un promedio de 3 personas trabajando por hectárea, son aproximadamente entre unos 9 o 10.000 trabajadores directa o indirectamente. ¿Existe otra industria en nuestra zona con tantísimo personal?

El nombre de todos los agricultores, señores gobernantes del color que sean, porque aquí no es cuestión de colores, es cuestión de trabajadores y trabajadoras, porfavor hay que dar solución a este gran calvario que están viviendo y el cual es muy dramático para que se solucione ayer porque mañana ya es tarde. Desde aquí suplicamos agua, agua, agua. Salud y suerte.