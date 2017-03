¿Y por qué no Fran?

Al principio creímos que Fran Fernández se hacía cargo del primer equipo de manera testimonial. Un par de entrenamientos mientras llegaba el nuevo entrenador, que no llegó. Una vez vimos que se sentaría en Lugo, todos tuvimos la impresión de que el lunes siguiente tendríamos un nuevo inquilino para el banquillo. Sin embargo, el entrenador almeriense, forjado en el futbol amateur de nuestra provincia, demostró que no venía de convidado de piedra y quiso reivindicarse. El triunfo en Lugo fue su carta de presentación y no fuimos pocos los que pensamos que, visto el percal, merecía seguir ante el Huesca, y más cuando la larga lista de candidatos acababa reduciéndose a Salva Ballesta, con tan poca experiencia como él. Llegó el partido ante el Huesca, séptimo clasificado y, si bien hubo fases donde nos doblegaron, el Almería no le perdió la cara al encuentro, manteniendo el orden y la intensidad defensiva, aunque adoleciendo de la fluidez ofensiva que cabría esperar. El empate, sin ser un resultado malo, como señalaba el técnico, tampoco es un buen resultado, ya que en la situación del Almería, solo vale sumar de tres en tres. Sin embargo, hay que darle valor a lo hecho por el zapillero, ya que el único motivo por el que los 4 puntos de 6 nos saben a poco es por nuestra situación en la tabla. Y eso no es responsabilidad de Fran Fernández, sino del entrenador que estuvo al frente del equipo con impunidad durante 27 jornadas y el presidente que se lo permitió. El empate ante el Huesca parece plantear dudas sobre la capacidad de Fran. Es curioso, si hubiera empatado en Lugo y ganado al Huesca seguramente las sensaciones serían distintas y no habría debate. Pero se ganó en Lugo y se empató, no sin sufrimiento, en casa. La cuestión es, ¿hay algún entrenador que lo podría haber hecho mejor que Fran en estos dos partidos? ¿Hay algún entrenador que pueda garantizar la permanencia, teniendo en cuenta el lamentable estado de forma de la plantilla y que tenemos el tiempo en contra? ¿Y por qué Fran no puede ser ese entrenador? La mejoría del equipo es notable en solo dos semanas…