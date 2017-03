Gallinero revuelto

Dos semanas después de la destitución de Fernando Soriano, y a la espera de ver cómo se desenvuelve Fran Fernández en el marco Mediterráneo, hay una cosa que está tan clara como el agua: el vestuario rojiblanco era un gallinero que andaba revuelto y con el despido del técnico todo ha aflorado a la superficie. Si antes del cese del maño ya era un secreto a voces que en la caseta había al menos dos facciones o clanes, situación que se intentó enderezar con la purga del mercado invernal, ahora salen a la luz las cuentas pendientes de muchos futbolistas. Suele destacarse la cobardía de los jugadores para discutir abiertamente con el entrenador mientras los dirige por el temor a quedar marcados y salir de las alineaciones, pero fue anunciar Alfonso García que apartaba a Fernando del cargo para que pronto se destapase la caja de pandora. De tal modo estos días se ha puesto en evidencia que Pozo no era el único jugador de la caseta con el que el anterior técnico no tenía feeling. El propio Trujillo, uno de sus fichajes veraniegos, no acabó del mejor modo su relación con el técnico, quien no se molestó en descolgar el teléfono cuando lo llamó para darle ánimos tras su destitución al entender uno que la lealtad del otro se había resentido cuando lo sacó del once titular tras mantenerlo en el mismo contra viento y marea pese a las críticas por sus continuados errores de bulto. El nigeriano Ramon Azeez se cobró su particular cuenta pendiente de forma más sibilina, colgando una foto en su cuenta de Instagram con un enigmático mensaje, dirigido sin duda al que había sido su técnico. La semana concluía con Ximo anunciando que Soriano nunca había discutido con él la posibilidad de jugar como central, si bien el maño alegó en alguna ocasión que el jugador prefería actuar por banda para tener mayor proyección ofensiva. De todo lo visto se desprende que los apoyos de Soriano en ese vestuario podían contarse con los dedos de una mano, e igual sobraban algunos.