Hace más de un mes comencé una cruzada que ya sabía perdida de antemano. Irónicamente, a pesar de tener el móvil en garantía, me temía que lo único garantizado era que iba a acabar pagando. Me embarqué conscientemente en una odisea plagada de departamentos de atención al cliente que se iban a ir pasando la pelota unos a otros hasta hacerme dudar hasta de mi propia existencia. Pero no iba a dejarme vencer sin pelear. ¿Qué nos queda más allá del derecho al pataleo? Empecé tímidamente a bombardear a base de tuits que no te llevan a ningún lado, hasta que asumí que me iba dejar el sueldo en infinitas llamadas a teléfonos de tarificación especial. Supe que había empezado a tocar fondo cuando acabé poniendo a prueba mi oxidado nivel de inglés hablando de madrugada con un técnico de la India. Porque están entrenados, son fríos como el hielo y saben cómo mandarte a la mierda con la mejor de las sonrisas. Y encima, les das las gracias.