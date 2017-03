Goleadas sin sentido

La liga bebé organizada por la delegación almeriense de la FAF tiene sus fallos, por ejemplo, concentrar a todos los equipos de la provincia en el mismo grupo, provocando que un niño ¡de 4 años! de Garrucha tenga que madrugar un sábado y hacer 145 kilómetros hasta Adra y la misma cantidad para regresar. Sin embargo, hay aspectos interesantes, como que los resultados no aparecen por ningún lado, por lo que no hay tabla clasificatoria. Así se fomenta la formación por delante de la competición, de capital importancia en esta etapa, incluso para jugadores que no superan la docena de edad. Otro aspecto interesante es que el equipo defensor no puede presionar en el saque de puerta para dejar sacar la pelota y no embotellar al rival durante veinte minutos. Es una perogrullada aseverar que se debería respetar lo último aunque el futbolista cumpla uno, dos o tres años más a pesar de no estar reflejado en ningún reglamento, máxime si la diferencia de goles supera la decena. Sin embargo, a algunos se le olvida este aspecto formativo, elevando la competitividad a su máximo exponente. ¿Qué sentido tiene ir a presionar a un equipo de niños de seis años ganando 15-0? Siempre he sido de la opinión de que el mejor respeto al otro equipo es dar el máximo de cada uno. Pero hay diferentes matices. No es lo mismo un encuentro profesional que uno de chavales que están empezando a practicar este bendito deporte. Además, hay varias maneras de dar el máximo. Cuando la diferencia en el marcador supera los diez tantos, se pueden entrenar otras tareas, que no sea la típica de presionar al rival y quitarle el esférico tras el saque. Dejarle que avancen unos metros mientras se practica el repliegue para dar paso al contraataque; alcanzar un determinado número de toques antes de ver portería; efectuar un par de paredes previo al chut... Sólo se trata de pensar.