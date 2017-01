Cuando pasen quince años y seas adulto, estate orgulloso de lo que hiciste cuando formabas parte del prebenjamín del CD Oriente. Seguramente, no conocerás las historias de Markel Irizar o Beatriz García. Puedes buscarlas en Google, si es que entonces todavía se sigue usando allá por 2030. Son auténticos ejemplos de superación en el deporte. Tú también lo fuiste en su momento. Empezaste a formar parte del equipo a finales de julio de 2016, sin conocer a la mitad o a la totalidad de tus nuevos compañeros. Sin haber jugado nunca un partido federado, apenas algún amistoso suelto a excepción de las pachangas en el colegio. Esas donde lo único que querías era darle patadas a la pelota de gomaespuma -o papel de aluminio- de turno y meterla dentro de los tres palos para ser el rey del patio. Entonces la historia fue diferente. Enfrente había equipos que habían jugado uno, dos, incluso tres años juntos. Al principio te costó a ti y al resto de tus compañeros. Porque los cuentos de superación cuestan, ahí radica el éxito. Pero tu entrenador siempre estaba orgulloso de ti. Cuando pasen quince años y seas adulto, recuerda que cumpliste siempre las normas elegidas entre todos, que entendiste que lo importante es el colectivo y que, al contrario de lo que la opinión pública piensa, el resultado no lo es todo en el deporte formativo. Porque eso fue lo que te hizo más fuerte, crecer como futbolista y como ser humano. No es fácil entrenar un lunes si el finde te han metido, nueve, diez, doce goles. Pero tú fuiste a la cita con la redonda a pesar del resultado numérico que anotaba el árbitro en el acta. Ahí fue cuando entendiste que lo importante no es caer, sino levantarte una y otra vez. Ahí fue cuando entendiste que lo imposible se intenta, pero lo difícil se consigue. Ahí fue cuando te convertiste en un ejemplo de superación, mejora y del sí se puede. En un héroe sin capa.