Los Huskies de David

Uno de los primeros días en los que iba yo solo al gimnasio, ya sin muletas tras tres meses andando a cuatro patas, cruzaba el parque que hay enfrente de la Ciudad Deportiva de La Cañada y vi cómo una gran 'tarántula' se acercaba a mí. David, en el centro, sostenía ocho cuerdas con forma de patas arácnidas, que se movían a gran velocidad. No eran otra cosa que ocho de sus treces Huskies, esa manada que ya forma parte de su familia y que lo convierten en un deportista peculiar. Como no podía ser de otra forma, me acerqué a él, me quedé anonadado cuando me dijo que eran todos suyos y que corría con ellos en carro y se me ocurrió hacerle el reportajillo que publicamos el pasado martes. Entonces era verano, yo todavía andaba de forma bastante patosa y el calor pegaba como acostumbra en estos lares, por lo que lo más conveniente era que nos citáramos en temporadas más frías. Así llegó la pasada semana, citados estábamos ambos a las 17:00 en la Ermita de Torregarcía, un remanso de paz en estas fechas en las que por supuesto sigue sin caer ni una gota y que, por suerte, no está siendo azotada por el viento. Llegó David con toda su tropa en un vehículo perfectamente adaptado para sus canes y todo el material necesario. El montaje no es fácil, el carro necesita una cuerda central, de la que salen las diferentes líneas, a las que se agarran los perros mediante arneses y sistemas de sujección especiales, que evitan que la piel sufra quemaduras o cortes. Cuando todo está preparado, David se sube al carro y los perros esperan la orden ansiosos, emitiendo un aullido ahogado que deja bien claro que están deseando empezar a recorrer las tierras que vigila la Patrona de Almería. Un simple gesto de su dueño es necesario para que la manada eche a correr. En cuestión de segundos, desaparecen tomándose las curvas con una velocidad y una agilidad que ya desearía Fernando Alonso a bordo de su Fórmula 1.