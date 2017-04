LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN LOS OFICIOS

Damo A lo largo de la Cuaresma, la comunidad cristiana ha recorrido un camino de renovación por medio de la conversión y la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos, con un objetivo claro, el de prepararnos para la gran fiesta cristiana: Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Cuarenta días que nos han dispuesto para vivir en profundidad los Misterios Centrales de nuestra fe.

Nos encontramos, ya, en nuestra Semana Grande, nuestra Semana Mayor; estamos en Semana Santa y tenemos que interrogarnos: ¿Por qué participar en los Oficios de Semana Santa?

Los desfiles procesionales deben ser expresión del sentimiento profundo de nuestra vivencia religiosa, pero no podemos quedarnos sólo ahí, vayamos a las fuentes: «las imágenes alimentan el deseo; sólo la Palabra alimenta el amor».

Para la comunidad cristiana la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera. Es la contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su Resurrección.

La Semana Santa no es algo que los cristianos preparen, sino un don que Dios regala a cada uno de nosotros, permitiendo vivir un año más la manifestación más grande de su amor, que es el misterio Pascual. Un don que nos permite vivir los misterios que nos dieron nueva vida. Para ello, es necesario el recogimiento interior con un corazón dispuesto a volver a Dios, porque siguiendo los pasos del Señor, iremos al Calvario para ser testigos de su amor hasta el extremo; nos uniremos a su sufrimiento y muerte para poder compartir también su victoria, el gozo de su resurrección.

La Resurrección del Señor nos abre las puertas a la vida eterna. Su triunfo sobre la muerte es la victoria definitiva sobre el pecado. Este hecho hace del domingo de Resurrección la celebración más importante de todo el año litúrgico.

La cultura consumista y de espectáculo puede convertir la Semana Santa en un producto muy atrayente en su envoltura y no contener nada cristiano dentro de él. Aún con la asistencia a las celebraciones podemos quedarnos en lo anecdótico, sin nada que nos motive a ser más coherentes con nuestra fe. Los cristianos no pueden quedarse en ese aspecto exterior del envoltorio que pone de relieve una tradición que considera la fe católica a la luz de la sociología cultural religiosa, sino que deben vivir personalmente estos hechos. Esto es algo que se aleja mucho de lo que la Iglesia nos ofrece. Son días para hacer un ejercicio de memoria y descubrir cómo ha practicado el Señor su misericordia para con nosotros.

Contemplando la muerte de Cristo sentimos la necesidad de abandonar todo lo que nos separa de Él: la sensualidad, el egoísmo, la soberbia, la avaricia… para estar debidamente dispuestos a la vida de la gracia.

La contemplación de los hechos que celebramos en esta Semana Grande nos lleva a la identificación con Cristo, para que siempre podamos decir con San Pablo: ¡para mí, vivir es Cristo! (Filp 1,21). El Señor no es para nosotros solo un ejemplo, «la fe no es una teoría, una filosofía, una idea: es un encuentro». Para nosotros, es un encuentro con Jesús. Para nosotros, vivir es Cristo. Y si a veces, por debilidad, cansancio, o por tantas circunstancias de la vida, perdemos de vista esta realidad, Él siempre nos está esperando, e incluso se hace el encontradizo con los que no le buscan.

Vivamos auténticamente el Triduo; Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual nos ha de llevar a confesar personal y comunitariamente que Jesús es el Hijo de Dios, que el Crucificado es el Resucitado, que de la muerte brota la vida y que la pasión y muerte de Señor son el gran triunfo del amor de Dios.

Vivámoslos a fondo y pongamos todos los medios para experimentar aun, con mayor plenitud, su Resurrección.