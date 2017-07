Ibán Andrés, producto de la tierra

Alos menos duchos en la materia quizá sorprendiesen los halagos, tal vez incluso desmedidos, que Corona le dedicó a Ibán Andrés en su presentación como nuevo director deportivo. El talaverano llamó crack al almeriense y lo equiparó a Messi o Cristiano en las labores de despacho dentro de la secretaría técnica. Es Ibán Andrés un tipo concienzudo en el trabajo, buen analista de fútbol y currante nato. Esas cualidades no pasaron desapercibidas en su día para Javi Gracia, que se lo llevó de su mano primero al Málaga y luego al Rubin Kazan ruso mientras el club de su tierra hacía oídos sordos. Porque Ibán Andrés es producto de la tierra y ya es hora de que empiece a reivindicarse lo bueno que hay en Almería antes de mirar a otras latitudes. En el terreno de juego el curso pasado ya se reivindicaron Joaquín o Puertas, pero también Fran Fernández en el banquillo a las órdenes de un filial con el que casi logra el milagro del ascenso con cuatro cositas que le proporcionó el club, sin olvidar su impagable aportación a la salvación en los dos partidos que dirigió al primer equipo frente a Lugo y Huesca. Algunos se han visto obligados a emigrar para poder sentirse realizados porque absurdamente aquí se ha apostado por lo foráneo en la estúpida creencia de que siempre sería mejor. Celebro que Corona recupere la cordura en este sentido y se rodee de personas verdaderamente capaces y preparadas, a los que no le dolerán prendas para advertirle de un error antes de cometerlo en lugar de adularlo peloteramente. Hay que premiar a los que se lo curran desde las bases, a esas personas a las que por no tener un nombre deportivo se les exige el doble y, sin arrugarse, dan el triple. PD: Ibán, no sé qué habría hecho en el Vícar a tus órdenes, pero como bien recuerdas aquella llamada me pilló en mitad del Camino de Santiago, en una época de meditación interior. Seguro que habría sido enriquecedor.