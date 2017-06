Ikea is coming

No daba yo un duro, y más con el calor que está haciendo. Y aunque no sean las 6.000 personas que se marcaron en un principio, la Mesa del Ferrocarril consiguió sacar a las calles a más de 4.000 personas por un tren digno. ¿Y cuando? Pues justo en el momento en que ya en Almería lo de tener un tren de alta velocidad que nos una con la vecina Murcia ha perdido cierto interés, porque esta semana Ikea ha anunciado que, por fin, se instala en nuestra provincia, en la capital. Atrás quedarán las caravanas de almerienses que aprovechaban el 28 de febrero para ir a cargar sus coches con maderas sueltas que luego vendrían a decorar nuestros hogares. Así que, almerienses, andaluces de bien, descansad en el día de vuestra comunidad, porque si al Ikea le sumamos El Corte Inglés de El Ejido, ya solo tenemos que emigrar a otros lares para coger el AVE. Lo cual sería absurdo, porque no tendríamos cómo volver.