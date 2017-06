Ilusión, primer fichaje

Miguel Ángel Corona, nuevo director deportivo, no se andó por las ramas en su presentación y su mensaje fue directo al corazón de los aficionados. No prometió ascensos ni fichajes de relumbrón, pero lo que sí que hizo fue hablar de devolver la ilusión y las ganas de ir al Estadio a una afición muy desencanta en los últimos años, recibiendo solo disgustos. Corona es de esos tipos que se paran por la calle con el aficionado, al que escucha y con el que habla, y mucho me temo que ese mensaje de desencanto lo ha sabido coger al momento el talaverano, siendo lo primero que va a tratar de inculcar al nuevo vestuario, el compromiso, lo que significa llevar esa camiseta y ese escudo, lo que significa el nombre del club en la provincia. Quiere devolverle la ilusión a esa afición cansada y aburrida de la falta de competitividad de su equipo. Creo que ese puede ser el gran fichaje para el Almería de este verano. Los pitidos tras el último partido frente al Reus y los gritos contra el equipo de un sector de la afición aún chirrían en los oídos de Corona y sabe lo que la gente quiere para esta temporada. No es otra cosa que cada aficionado se pueda sentir orgulloso de su equipo, y es que la afición ha sido lo mejor que ha tenido este equipo desde que está en la LFP, viviendo varios descensos y aplaudiendo a los jugadores. Pero ha madurado, como se pudo ver tras el partido frente al Reus, mostrando su desencanto hacia los dirigentes y los jugadores por la desastrosa temporada que les ofrecieron, dejando un claro mensaje de que las cosas tienen que cambiar. Los resultados irán llegando jornada a jornada conforme vaya avanzando el calendario y sabremos a qué aspira una plantilla que está por confeccionar, pero a la que desde que firme su contrato con el Almería se le va a pedir compromiso. Corona ya se encargará de recordárselo antes de que firmen con el Almería.