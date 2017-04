Llevo cerca de quince años escribiendo en las páginas de un periódico sobre deporte base, mayormente de fútbol canterano, y mis ojos han visto de todo, tanto cosas buenas como situaciones que no deberían darse jamás en ningún sitio, y mucho menos en un recinto deportivo donde debe brillar la deportividad, el juego limpio y la paz entre rivales y aficionados. Desde hace mes y medio las peleas en los campos del fútbol modesto se han viralizado en las redes sociales y en los medios de comunicación, como si fuesen sucesos que pasan desde hace relativamente poco. Desgraciadamente, ha ocurrido siempre, pero hace más de una década no tenían tirón todavía tejidos como Facebook o Twitter y la mayoría de los teléfonos móviles no grababan vídeos y mucho menos los lanzaban a la red instantáneamente como ocurre hoy en día. Son imágenes lamentables, que te hacen dudar sobre el nivel de inteligencia (en este caso, de no inteligencia) de muchas personas. Cafres hay en todos sitios, pero en las gradas de un campo de fútbol parece que se reproducen como jibias. Últimamente hemos visto en las noticias varias batallas entre padres y madres delante de las miradas atónitas de sus críos, testigos de la violencia más gratuita. ¿Qué culpa tiene un pequeño futbolista de que sus padres sean unos descerebrados? Pues ninguna, pero los clubes han encontrado como única solución el dar de baja de sus equipos a los hijos de las personas implicadas en estas vergonzosas peleas. ¿Es justo? No, no lo es, pero hasta que las distintas federaciones territoriales no tomen cartas en el asunto de una forma más clara y contundente ante estos padres frustrados, seguirán pagando justos por pecadores. ¿Y cómo se controla eso? Es complicado, pero para empezar todo debería ir por vía judicial y que estos individuos violentos tenga prohibido el acceso a cualquier recinto deportivo.