Lenguas de fuego

Els una denominación coloquial de los individuos que acostumbran a "poner en marcha el ventilador", pero en el libro de los Hechos esta expresión aparece cuando habla de la venida del Espíritu Santo que enseñó idiomas a los Apóstoles. Parece ser que por ciencia infusa, que es lo que se dice en Ciencias cuando no se aclara muy bien el por qué de una conclusión. "Dicho lo cual", expresión que aborrezco tanto como "es por ello que", pienso que el Espíritu Santo debe haberse vuelto estajanovista, dicho con todos los respetos, porque el ex Rector de la Universidad Rey Juan Carlos y no se qué comisión de Andalucía en un informe reciente, supongo que tras experimentar el "infusismo", escribieron folios (A4) iguales a otros que ya circulaban por ahí. Como confío en el buen hacer de los dirigentes, no se me ha pasado por la cabeza que eso sea un plagio, ni un "copia y pega" ni "a caso hecho". Porque hacer eso estría muy feo y hasta podría molestar al autor de la posible fuente de inspiración.