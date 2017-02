Leyendas urbanas

Nadie sabe muy bien por qué, pero hay partidos que juega la UD Almería en la que hasta parece un equipo sólido y convincente. Fíjense que los equipos rivales tienen que repetir en la caseta durante toda la semana que mucho cuidado con los rojiblancos, que como les de por jugar te puede amargar el día. Claro todas estas circunstancias se dan cuando el Almería juega en casa. Lejos del Mediterráneo, cuenta la leyenda que el equipo entrenado por Soriano se convierte en un equipo sin ideas, con poca creación futbolística y que a todo eso se le suma una apatía atípica en un equipo profesional. Supongo que el cuerpo técnico rojiblanco trabajará día a día para que esta dinámica cambie, aunque poca diferencia hay si echamos un vistazo a los partidos que se juegan de visitante.

En el Rayo Vallecano durante toda la semana no se ha hablado nada sobre fútbol. El caso Zozulya ha copado toda la atención y puede que los vallecanos anden un poco despistados con el tema. No sería mala idea aprovechar esa circunstancia para alcanzar la primera victoria lejos de Almería, y de paso recortarle puntos al que va a ser un rival directo por la permanencia a final de temporada. Es peligroso tener rivales como el Rayo porque tiene futbolistas capaces de resolver partidos por sí solos y la calidad, más aún cuando queden pocas jornadas para acabar, será determinante.

Una vez destituido Sandoval, Baraja ocupó su puesto aunque la dinámica no ha cambiado mucho. A tan solo un punto del descenso y con el miedo que provoca estar en una situación que no habían previsto al comienzo de la temporada. Lo cierto es que para el partido ante el Almería, el exjugador del Valencia ha realizado una auténtica revolución en la convocatoria, dejando fuera de la lista a futbolistas tan importes y de tanto peso en el vestuario como Zé Castro, Trashorras, Miku, Rat o Ebert. Sin duda un gran toque de atención del entrenador a su plantilla y habrá muchos cambios en el once titular. En portería Gazzaniga está actuando como titular, el argentino con casi dos metros de altura mezcla buenas actuaciones con otras que siembran dudas. En el centro de la zaga dos centrales con veteranía y que dominan a la perfección el juego aéreo: Amaya y Dorado. Sin Trashorras en el centro del campo para darle criterio al juego rayista, Baena ejercerá de mediocentro defensivo y el joven Fran Beltrán le acompañará en el doble pivote. Atención a este jugador de apenas 18 años. Jordi Gómez uno de los nuevos fichajes invernales puede entrar en la medular. En bandas jugadores de recorrido y trabajo como Embarba por derecha y Aguirre por izquierda. Arriba Manucho y Guerra lucharán por un puesto.