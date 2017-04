Llegaron los presupuestos a Almería

Almería y su provincia debe de estar triste con los presupuestos que se acaban de aprobar en contra de esta provincia andaluza y toda Andalucía en general. Por lo que leemos y vemos están a punto de crear una gran crisis económica, no acabo de entender este rechazo a esta región; siendo esta provincia una de las más exportadoras por lo que se ve y se aprecia los presupuestos están para otras comunidades y no para la andaluza por lo que se ve los gobernantes del PP no le han contado al presidente del Gobierno don Mariano Rajoy las necesidades que tenemos en Almería, que son muchas.

Hoy vamos a nombrar algunos puntos de las necesidades que creo que tenemos: 1° en cuanto a empleo, figura ningún plan para Andalucía y cómo es normal tampoco para Almería; 2° necesitamos inversión para poder impulsar la economía y de esa manera que inviertan más en nuestra tierra, ya que desde varios puntos de Europa están deseosos de invertir en nuestra tierra tanto en agricultura como en otras industrias estas empresas que llegan con savia quieren invertir pero con una buena infraestructura de transporte tanto aéreo como marítimo y cómo no, ferroviario con trenes de alta velocidad.

En la visita de hace unos días a Almería el ministro de Fomento nos dejó compuestos y sin novia; los almerienses pensábamos que este señor ministro del partido gobernante o sea el PP nos iba a dar una fecha de terminación del ferrocarril no tan larga como la que nos ha dado siendo algo tan necesario para Almería.

Con los perdones pedidos por parte de los gobernantes del PP en Almería en prensa no vive Almería, Almería vive con hechos y realidades.

Ahora hablemos también de un tema tan interesante como es el AGUA: la mesa del agua ayer se reunió en el edificio de Asempal para aclarar los temas pendientes los cuales son de bastante Internet para la agricultura.

Ahora yo pregunto: ¿qué ocurre con el agua de las desaladoras? ¿Qué pasa con los hectómetros cúbicos de agua del pantano, donde están?

Espero que este año no tengamos subida en la factura del agua, ¿o no será así?

Esta semana ha habido una gran manifestación en la provincia vecina de Murcia con tractores y personas en sus calles espero que no tengamos que llegar a esto en Almería.

¿Afectarán los residuos del agua de las desaladoras al posidonia del Mediterráneo?

¿Qué ocurre con la desaladora de la Rambla Morales?

¿Qué ocurre con la desaladora de Cuevas de Almanzora? Como sabemos esta se ha construido en un suelo inundable y se ha inundado.

Todos estos puntos espero que la mesa del agua con todos los que la dirigen la conduzcan a una buena dirección como bien merecen los agricultores y no solo los agricultores sino que también los ciudadanos que pagamos el agua más cara de toda España.

Salud y suerte.