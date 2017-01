He dudado si escribir estas líneas. No por el qué dirá el club, lo que hace que muchos no expresen lo que piensan por si se rompe el intercambio de favores. Si he vacilado ha sido porque ni yo mismo tengo claro lo que voy a exponer, contrario a la opinión pública. De ahí que sería interesante debatirlo en Twitter. Pensamientos, por cierto, que no han surgido tras encajar un simple gol en contra; de hecho, fue objeto de debate una noche con amigos periodistas (de los de verdad). Desde el ascenso con Javi Gracia, siete entrenadores se han sentado en el banquillo local del Mediterráneo y 72 futbolistas han vestido la rojiblanca en liga. Copiosa cantidad para tres temporadas y media, lo que no favorece que se asiente un proyecto. Pero ese no es el principal problema. Continuando con los guarismos, en ese tiempo, 34 triunfos, 39 empates y 65 derrotas (en competición doméstica): 141 puntos de 414 posibles. Las estadísticas son neutrales e indican que la UDA ha logrado dos salvaciones en el último encuentro (y gracias a las circunstancias), un descenso y otro curso que apunta a lo mismo.

Vamos, que la situación no marcha como debería. Y lo más serio es que esas estadísticas tampoco son el principal problema. Más grave es la ausencia de ilusión y de autocrítica que desprende el club, con el correspondiente hedor y la falta de profesionalidad en muchos aspectos. Expuesto esto, dejo el debate, la 'locuda' (magnífico eslogan) para el final.

Mirando a largo plazo, ¿sería tan malo un descenso a Segunda B? Tocando el fondo del pozo, se empezaría todo de cero. Sí, ascender a Segunda A es misión dificilísima (mírese el Cádiz), pero el ejemplo del Alavés también está ahí. Sin los médicos adecuados, la enfermedad parece terminal. ¿Es una 'locuda' pensar en una nueva vida, en ir al Mediterráneo con ilusión?