Hace ya un año que el mundo se volvió loco con la llegada de Pokémon Go. Mareas de gente colapsando el tráfico, otros que se colaban en propiedades privadas y hasta hubo alguno que se jugó la vida (y hasta se la dejó). Pero la euforia duró más bien poco. El boom del juego se desinfló como un pez globo y hoy prácticamente pasa desapercibido, aunque siga teniendo unos 65 millones de usuarios activos. Y yo entre ellos. El amor paterno-filial es lo que tiene, aunque reconozco que ya no sé quién se lo pasa mejor. Sin comerlo ni beberlo, me conozco todas las pokeparadas que hay entre el parque de Oliveros y la calle Reyes Católicos, que las pokeballs no se consiguen solas. Me sé el nombre de Nidorean y que es un pokémon de veneno. Y mi gran objetivo ahora mismo en la vida es cazar a Pikachu y que no se me vuelva a escapar en nuestras narices. ¡A Dios pongo por testigo que esa maldita rata amarilla no volverá a hacer llorar a mi niña!