Manda huevos, criatura

Antes de que nadie me salte a la yugular, sí, hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres en muchos ámbitos y la violencia de género es una de las mayores lacras de nuestra sociedad. Pero, no. Sigo sin ver machismo en cualquier cosa. Si un tío se despatarra en el metro es para que sus mismísimos estén a gusto. No porque de pequeño le hayan llamado niño en vez de criatura y haya tenido una educación que le haga creer que como hombre que es ha de someter a las mujeres que le rodean, privándoles de su espacio en beneficio de sus masculinos atributos. Porque yo soy hombre y en el metro también me molesta que no me dejen espacio unos testículos, un bolso o un paraguas. Del mismo modo que no soporto que me tosan en la cara o me atufen con olor a sobaco de buena mañana. Eso se llama educación y consideración con los demás. Así que, criatura, cierra las piernas, que manda huevos que haya que ponerte un cartel para eso.