Almería, 23 de marzo de 2017. Estimado Piñeiro, la entrevista que Alfonso García junior concedió a la emisora oficial del club para anunciar sus nuevas atribuciones como Vicepresidente Ejecutivo parecía preparada por su peor enemigo. De otro modo no se entiende que alguien no le aconsejase vender el asunto como en realidad lo pretende su padre, que es situar a alguien encima del día a día del club, y no como ha trascendido por esas torpes palabras en las que se interpreta que Alfonso senior aparca el club para centrarse de lleno en sus empresas, aunuqe siga teniendo la última palabra de todo. Si el paso dado conduce a formar de una vez por todas una estructura de club, a buenas horas mangas verdes, ya que la situación deportiva no es la más idónea para hacer previsiones a medio o largo plazo, más allá de las 12 jornadas restantes que marcarán el futuro de la UDA. Lo que sí constata es que la sensación de abandono en la gestión era real.