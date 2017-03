La victoria en casa del Recreativo de Huelva supone media salvación para el CD El Ejido. Puede parecer exagerado, pero es así. Es cierto que quedan siete jornadas, con 21 puntos aún en juego, pero vencer a un rival directo como es el conjunto onubense para los celestes y, por primera vez en mucho tiempo, disponer de un colchón de cuatro puntos de distancia con respecto a los puestos de descenso, es más que un gran paso para el objetivo de los de Alberto González. Por no hablar de la moral y confianza que te da llevarte los tres puntos del Nuevo Colombino, aunque fuese gracias a la fortuna en gran parte (que ya era hora, por cierto). Lo que está claro es que el equipo del Poniente almeriense está demostrando que no solamente quiere sino que puede seguir siendo de categoría de bronce, pero no puede bajar los brazos lo más mínimo. Eso sí, en el caso de que sufriera un tropiezo este fin de semana ante el Linares, otro oponente que lucha por la supervivencia en la Segunda B, seguiría en posiciones de permanencia una semana más, porque ahora dispone de margen de error. Muy corto, evidentemente, pero que se agradece. No obstante, la mentalidad en el vestuario es la de ganar todo lo que queda por delante, la de lograr certificar la salvación lo antes posible. El calendario que les queda a los ejidenses no es nada fácil, con tres partidos en Santo Domingo (Linares, Mancha Real y Mérida) y cuatro salidas (Córdoba B, Real Murcia, La Roda y La Hoya Lorca). Efectivamente, el último partido del curso será ante el actual líder, que por suerte podría tener ya sus deberes hechos, porque como no los tenga, el asunto se puede complicar para los de González si a esas alturas siguen sin haber atado la salvación. De ahí la importancia de mantener esa posibilidad de disfrutar de un margen de error hasta el final, por mínimo que sea.