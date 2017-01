Match Point

Mientras la sombra del despido de Soriano parece cada vez más supeditada al próximo partido, la Unión Deportiva Almería sigue su racha negativa tanto en juego como en puntos. No hay síntomas de mejora y el miedo parece haberse convertido en una constante en los rojiblancos, algo habitual en los equipos que conforman la parte del descenso. Se antoja tan determinante el próximo partido en casa que ya no nos paramos ni a valorar quién es el rival, porque lo confiamos todo a que en el Estadio de los Juegos Mediterráneos sí dan la cara y parecen ser dominadores (que no dueños) del encuentro en muchas de las fases.

No seré yo quién tenga que decir si el ciclo de Soriano como entrenador del Almería tiene que llegar a su fin. Como siempre, o casi siempre, serán los resultados los que marquen el devenir de los entrenadores. Pero sí que habría que analizar si la decisión fue acertada o no. Y volveríamos a hablar sobre la estructura deportiva en la que esta cimentada este equipo, donde el mandamás Alfonso García hace y deshace a su antojo. Con pequeñas consultas a sus subordinados que no parece encontrar las soluciones ante tantos problemas. En los próximos días se cerrará el mercado de fichajes de invierno y la incertidumbre es grande. Porque da la sensación que falta alguien que meta goles y eso debe ser un acierto para poder salvar la categoría

El rival es el Real Oviedo. Un equipo irregular en juego y clasificación, pero que posee grandes jugadores y un entrenador, Hierro, aún por evaluar. La sexta posición y las rachas de buen fútbol invitan a los optimistas a evaluarlo como uno de los equipos meritorio para estar la temporada que viene en primera división, pero para alcanzar esa meta deberá mejorar mucho. Con un esquema estructurado en un 1-4-4-2 usado durante varias temporadas en el equipo carbayón, los dos delanteros son la clave de un equipo que tiende a partirse y defender con 4+2. En defensa hay que destacar el juego aéreo de David Fernández, los centrocampistas hacen más labores de contención porque la libertad la tienen en las bandas tanto Susaeta como Saúl Berjón. El peligro también está en la parte de arriba, delanteros veteranos que saben buscar cualquier resquicio para marcar goles: Linares, Toché, Pereira..