Parece que el efecto Corona y su irrupción en la dirección deportiva se va diluyendo, pasando a ser el centro de la actualidad lo que debe ser, la confección de la nueva plantilla y la campaña de abonos. En cuanto al plantel, se atisba una metamorfosis en cuanto a su carácter competitivo que, cómo no, afectaría al plano físico y mental. Llevo varias temporadas clamando por un equipo rudo, incómodo para el contrario. Sin embargo, se siguió apostando por el buen fútbol, cuando ni siquiera los grandes pueden asegurarlo. Es hora de introducir músculo sobre el césped y disciplina dentro y fuera del campo. Ha dado la impresión de que se podía haber logrado algo más en estas dos últimas temporadas que una pírrica salvación, por lo que toca reconversión, traducida en mano dura y rigor desde el principio. Que con independencia de errores y aciertos, cualquier seguidor piense que sus jugadores se ganan el sueldo que perciben, como casi todo hijo de vecino. No suelo opinar por estas fechas acerca de los nuevos fichajes, porque lo haría de oídas y a mí me gusta ensalzar o criticar según observe in situ. La continuidad de Ramis sí que me parece acertada, pues ya se rodó como rojiblanco e impone cierto respeto. Un aspecto que no termina de gustarme en el entorno del club es la excesiva dependencia de tiempos pasados. Se piensa en los retornos como si los jugadores fueran seres espirituales sin desgaste; el último ejemplo es el de Charles, cuando habrá decenas de delanteros con proyección por medio mundo. Con esto no pretendo desmerecer al ariete brasileño, pero nos empeñamos en reverdecer viejos laureles como si el tiempo no hubiese pasado. Sobre la campaña de abonos, me parece lógica la postura de mantener los precios, pero iría más allá. La asentada masa de abonados, que a buen seguro renovará, merece algo más, sobre todo pensando en los más fieles a lo largo de los últimos años. A veces, con un pequeño detalle, basta.