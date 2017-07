Todo padre que se precie se ha pegado una carrera de vuelta al parque o al bar de turno para ver si el peluche sin el cual su retoño no volverá a dormir jamás está por allí tirado. Y si lo recuperas, te da más alegría que cuando las cajeras del supermercado te guardaron la cartera que te dejaste olvidada con todas tus tarjetas, carné de identidad y dinero en efectivo. Porque podríamos enseñarles a los niños que han de cuidar mejor sus cosas, y sería una gran lección. Pero ya tendrán tiempo de aprender que la vida no es un capítulo de Peppa Pig y que hay gente miserable que es capaz de llevarse una mochila llena de juguetes, aunque sepan que tarde o temprano aparecerá un padre o una madre con el corazón saliendo por la boca, con la esperanza de calmar el desconsuelo de una niña de dos años. No tengo mucha fe, pero ojalá me equivoque y esa pobre niña recupere su mochila, porque si nosotros perdiéramos a Cachorro, no quiero ni imaginar el drama.