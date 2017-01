Mundial XXL

No sabemos qué será de nosotros el año que viene, así que imagínate tú en el 2026. Lo que es bastante probable es que ese verano, allá donde estemos, un partido de fútbol va a haber en la tele en todo momento. El Mundial de 48 países ha sido aprobado esta semana. Sí, más países de los que cualquiera de nosotros sería capaz de decir de carrerilla. Puede incluso que participen naciones que hasta desconocemos que existen, porque, seamos sinceros, nos sacan de Pakistán y Afganistán y todos los demás que acaban en istán diríamos que se los están inventando.

Y el motivo de este incremento de participantes es claro. La gloria del fútbol. Y la pasta, claro. Porque subir el número de países implicaría unos ingresos económicos mayores. ¿A costa de qué? Dicen que de nada negativo, que todo positivo. Porque el fútbol es algo global, y federaciones menos agraciadas de continentes como África o Asia estarían mejor recompensadas, y eso es bueno para el deporte.

Además, el nuevo sistema no implica un mayor número de partidos para llegar a ser campeón, aunque sí habrá muchos más partidos y futbolistas implicados en una competición que prometen no se iría más allá de los 32 días.

Luego ya si esto conlleva una devaluación de la competición es caso aparte. Ya durante cuatro años estamos hartos de ver cómo en Europa las selecciones potentes se van cargando por sistema a las menores en partidos donde el único interés es ver si cae o no una goleada de escándalo, como para llegar al Mundial y tener que aguantar lo mismo pero esta vez contra el potente combinado nacional de Somalia o el de Laos. Porque en un campeonato del mundo queremos ir ya al turrón. Ver cómo se enfrentan los grandes de Europa entre sí, con Argentina y Brasil como invitados de lujo, y alguna que otra sorpresa por ahí, que nunca viene mal. No me quiero ni imaginar los partidos amistosos previos a este Mundial de saldo. Creo que el equipo de mi barrio tiene opciones.