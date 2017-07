Tú a Múnich, yo a Chamartín

Se confirmó en la mañana de anteayer lo que era oficioso unos meses atrás. James Rodríguez no jugará como local en Chamartín a partir de agosto. Y ha tenido suerte. Ancelotti, que guarda buenos recuerdos de él de su etapa en Madrid, lo incorpora a sus filas. Llega a un equipo que ya cuenta con una pléyade de estrellas y en la que el mediapunta será una más.

El movimiento resulta excepcional para las partes implicadas. El Bayern incorpora a una de las mejores zurdas que conoce el planeta fútbol. Un tipo que atesora un talento descomunal y que volverá a poner a los bávaros en el primer escalón mundial. Eran pocos y le dan a James, pensarán los Barça y compañía. El jugador, con un potencial aún muy muy grande, llega a un contexto ideal. A la vera del señor Carlo Ancelotti, el que más y mejor lo utilizó, espera volver a ser élite. No por condiciones, que ya lo es, sino por rendimiento. Un plantel donde rápidamente hará buenas migas en el campo con los Thiago, Vidal o Lewandowski. También se congratulan con la operación desde Concha Espina. Pocos pueden debatir, o eso creo, que el Madrid pierde un jugador especial. Llegados a ese punto, también es de recibo decir la situación no era cómoda para ambos. Isco y Asensio salieron victoriosos de esa feroz competencia por un puesto y el colombiano pareció levantar la bandera blanca. Nadie llora su marcha porque ahora llega Ceballos. Un elegido, que sí moldea el tejado puede ser lo que quiera.

No sé si somos muchos en el barco, pero la marcha de James me deja agridulce. No creo que el balance del cafetero con la casaca merengue deba tildarse de fracaso. Le sobraron dientes de sierra, por eso se va, pero regaló momentos de crack mundial. Ahora se aleja del foco que más calienta, pero viaja a un escenario donde demostrar lo que es. Un auténtico pelotero.