Nasío pa' trabajar

He sido joven. Y además, ejercía. De aquella época conservo vivencias y mi tesoro: una caja de zapatos con cintas de cassette y un puñado de long plays que ahora llaman vinilos.

Según mi fuente, joven, el mercado de los vinilos siempre ha funcionado bien, pero resulta que estas Navidades ha tenido un gran aumento de ventas y de precio.

Así que se me ha venido la idea de especular que Carlos Cano en su L.P. de 1976 definía: "Y así s'explica Manué esto la'speculación / comprando mu baratico / vendiendo carico pagando tú y yo. / Y así s'explica el porqué / y hay que echarse a temblar: / que suba la gasolina l'aceite d'oliva la chicha y el pan...", para sacarme una pasta gansa sin hacer nada más que vender las existencias analógicas que he tenido guardadas. De manual del inversor en Bolsa.

Pero no me seduce la idea, así que voy a seguir sin especular y trabajando, que no es poco.