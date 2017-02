El caso de Roman Zozulya, el jugador atrapado en el diabólico laberinto administrativo del fútbol nacional, vuelve a poner de manifiesto la relación, por muchos inaceptada, entre el deporte y la política. Lo cierto es que el ucraniano pertenece al Rayo, pero vetado por su afición, entrena con su antiguo club, el Betis. Los Bukaneros le acusan de simpatizar con la ultraderecha de su país, un país en guerra. Y en ese acto, los ultras vallecanos ponen sobre la mesa preceptos como la libertad de expresión, de pensamiento, de filiación, de admisión y hasta el derecho al trabajo. Un combo complicado; una bomba de relojería si no es desactivada a tiempo. La guerra entre los ultras rayistas y el presidente Raúl Presa tiene víctimas colaterales y Zozulya es uno de ellos. Esta especie de purismo ideológico ejercido por un grupo que durante más de una década tuvo al frente del club a la familia Ruiz Mateos, dice quien es apto y quien no, para vestir la camiseta del Rayo, la que le debe el fondo blanco al Real Madrid y la franja roja al Atlético. La relación entre fútbol y política no es nueva. Bernabéu fue cabo en la 150 División Nacional. Tampoco son desconocidas las buenas relaciones entre el régimen y el empresario Vicente Calderón. El estadio del Cádiz, ciudad gobernada por Podemos, lleva el nombre de Ramón de Carranza, militar y alcalde no electo de la ciudad durante la dictadura de Primo de Rivera. El estadio de Melilla debe su nombre a Álvarez Claro, procurador en las Cortes del régimen. Sánchez Pizjuán fue un notable abogado del partido liberal con simpatías hacia el franquismo. Su sucesor en la presidencia años después, Del Nido, militó en Fuerza Nueva, partido ultraderechista dirigido por Blas Piñar. En Fuerza Joven Aragón lo hizo el mismísimo Javier Tebas, presidente de la LFP. En 2009 el gol sur del Calderón, ocupado por integrantes del Frente Atlético, realizó un mosaico con el lema "Volverán banderas victoriosas", estrofa extraída del himno de la Falange. En este panorama, Zozulya es lo de menos.