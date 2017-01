Necesidad de cambio

Con el 2017 dando sus primeros pasos, llega uno de las noches con más magia del año. Cuando eres pequeño, la que más. Aunque el tiempo avanza, es fecha para pedir algún que otro deseo para los doce meses que nos quedan por delante. En tema deportivo, lo que más preocupa al que aquí escribe es la UD Almería. Cómo no. Las dos últimas temporadas y media han sido cuando menos preocupantes y este nuevo año puede ser el propicio para salir de esa espiral negativa. Al menos, esperemos que así sea. En este 2017 quiero que el equipo siga mostrando esta fiabilidad en casa. Que a domicilio se transforme en el equipo valiente que pocas veces ha sido y vaya decidido a por la victoria. Que sin un buen zurrón de puntos a domicilio no podremos luchar por más que la salvación. Y eso no deja un buen regusto. Quiero, de igual forma, un equipo que tenga un estilo reconocible. O que, como poco, intente tenerlo. Prefiero que proponga, pero en la vida hay que ser realista y ajustarse a lo que hay. Para estos propósitos, creo conveniente que el equipo aproveche este mercado de enero. Esta plantilla necesita unos retoques que puedan hacerle luchar por algo ilusionante. Un buen central que sea el líder de la zaga y convierta la portería rojiblanca en un muro difícilmente franqueable. Ese que fue Saveljich y que pensábamos que iba a ser Trujillo…No obstante, aún, por suerte, está a tiempo de derrumbar estas palabras. También es un imperativo ese catalizador de juego que tanto tiempo llevamos añorando. Cómo mejoraría el plantel… Porque el resto lo tenemos. Sólo debemos aprovechar el talento de Fidel y de Pozo, los goles de Quique, el saber estar de Joaquín, el desequilibrio de Puertas, a Ximo, a Nano, el trabajo oscuro de José Ángel…Todo esto para que la UDA nos dé una alegría que ya nos merecemos desde hace un buen tiempo.