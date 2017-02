Necesitamos un Casuco

Soriano es historia y esperemos que no sea demasiado tarde. No lo va a tener sencillo el entrenador que coja el testigo del ex futbolista rojiblanco. El que llegue se va a encontrar con un vestuario roto y con la moral hundida. Con una directiva y un presidente derrotados. Una prensa dividida y una masa social que no confía en nadie. Y todo ello con el tiempo en contra. Necesitamos sumar en 15 jornadas 25 puntos, los mismos que hemos logrado en 27. La empresa, por tanto, se antoja difícil, casi imposible. No es imposible del todo porque Soriano ya no es el entrenador. Con él no había futuro. Gracias a él, y a la complicidad y pasividad del presidente, nos vemos en las horas más bajas y oscuras de la historia de la UD Almería. El descenso es una posibilidad cada vez mayor, pero sin Soriano, y si se acierta con su sustituto, sin inventos de ligas húngaras, aún podemos agarrarnos a la categoría. En este sentido, la UD Almería ya nació en una situación tan comprometida como la de ahora, e incluso peor. Una derrota en casa ante el Cádiz, en el que fue el primer partido oficioso como Unión, dejaba a los almerienses a cinco puntos de la permanencia pocos meses después de haber retornado del infierno de la Tercera División. La decisión fue dolorosa, pero José María Salmerón, que obró el milagro del ascenso, era destituido. En su lugar llegó Juan Casuco, que cambió la historia del club. En su discurso alababa a la afición de Almería, a la ciudad (decía que era de Primera) y a sus jugadores. Antes que entrenador fue psicólogo con los distintos estamentos de la entidad. Nos hizo volver a creer y de su mano acabamos volviendo a Segunda A temporada y media después. La situación de ahora no es mucho peor que entonces. La permanencia, pese a todo, está a cuatro puntos y desde luego hay mejor plantilla de lo que dice la tabla, pero ha sido mal gestionada. Necesitamos a un Casuco que levante el ánimo a todos y nos haga creer. Popovic, en este sentido, podría ser el hombre. Conoce la categoría, le duele el Almería y seguro que tendría un discurso y un proceder similares al que Casuco tuvo en su día…