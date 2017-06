Notas, dejadez y ruedas de prensa

Cada incorporación supone una rueda de prensa para presentar al jugador ante los medios y, por consiguiente, ante la afición. Se hace siempre, a pesar de que sea la tercera etapa del futbolista en la entidad, como se puede comprobar en la unionista, puesto que raro es el mercado que no regresa algún ex (la calidad de vida de Almería la tienen pocas ciudades). Sin embargo, es inhabitual que se realice una rueda de prensa para despedir a un efectivo. Ponerse ante los micrófonos está a la orden del día; no en vano, un jugador habla a diario (otrora incluso lo hacían dos o tres en las dependencias interiores del Mediterráneo; por cierto, pasar de esa zona a sala de prensa fue una gran mejora). Expuesto esto, ¿por qué no se convoca a los periodistas y a los que se dedican a hacer de periodistas cuando un jugador se marcha del club? A 13:56 horas de ayer aún la UDA no había despedido a nadie en su página web, a pesar de que Las Palmas, el Alcorcón, el Wisla Cracovia y el Granada ya han oficializado las llegadas de Ximo, Casto, Cuesta y Puertas, respectivamente. El encargado de llevar la cuenta de Twitter de la UDA escribió que "todo movimiento cerrado se comunicará cuando sea oficial". "La salida de Julián es oficial, la de Casto también y no hay nada comunicado por vosotros", fue la respuesta de un usuario. "En estos casos nos despedimos tras sus declaraciones. Mismo caso que con Ximo y Puertas [en un comentario en Twitter e Instagram...]", la del Almería. Está muy bien interactuar a los aficionados (lo que debe hacer un CM), pero, ¿qué cuesta subir una nota a la web -aficionados consultan ésta, pero no las redes sociales-, igual que hace el otro club con la incorporación? Menos despedidas por redes sociales de los jugadores (numerosas faltas de ortografía muchas veces) y más ruedas de prensa, donde puedan responder a diferentes preguntas interesantes.