Nutrición y dietas

Hubo unos años en que abundaban los doctos que lo primero que hacían en las comidas era explicarte todas las tecnologías del jamón, incluido lo de que se pegue al cielo de la boca y ahí se fundan los FA's y los PUFA's, es decir se derrita el tocino. Después aparecieron los prontuarios de vinos en forma de almanaquillo y la cara de suficiencia ponía el que lo sacaba primero. Y ahora estamos en "gugle" y en dar charlas sobre hidratos de carbono, proteínas, fibra y calcio, así como hablar de dietas.

He recordado todo eso por haber leído en algún periódico que los parlamentarios andaluces se preocupan de sus dietas. Buena prueba de ello es que no van a hacer como los ciudadanos de a pié, que en verano con eso del heladillo y la horchata "que no engordan" descuidamos las nuestras. Ellos van a seguir con sus dietas en Agosto.

¡Para que luego digamos que no se sacrifican por nosotros!.