Hace ya ocho años que Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid. Y parece que fue ayer. Si por mí fuera, diría que el portugués lleva solo unos cuatro años en España y no el doble. Pero es que el tiempo pasa volando y son ya ocho temporadas las que han pasado desde que Florentino Pérez volviera a dinamitar el mercado a base de fichar galácticos. Noventa kilazos que ahora parecen calderilla, porque no hay jugador que más haya amortizado la millonada que se pagó por él, deportiva y económicamente.

¿Valía Cristiano ese dineral? ¿Lo vale ahora? Ahí tenemos para mucho debate, pero lo que tengo claro es que fue una gran operación. Y sobre todo porque estamos hablando de Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia.

Hoy, casi diez años después, el mundo del fútbol no ha aflojado el pistón y la inflación se ha disparado. Porque no es ya que se pague cien kilos por un Bale o un Neymar, que ni ellos son ni de lejos un Messi o un Cristiano, es que se paga esa burrada ya casi por cualquiera.

Será muy conocido allá donde le conozcan, pero el Manchester United se ha dejado ochenta y cinco millones en fichar a un tal Lukaku. Ignoro si será para tanto o no, pero estoy seguro de que dista mucho del nivel del bueno de Ronaldo, mediático y deportivo.

Casi cualquier fichaje de renombre ya no te baja de esos ochenta millones. Porque el United también estaba dispuesto a invertir ese pastizal en fichar a Morata. Pero como ahora ya no, el que está interesado en soltar esos ochenta kilos por Morata es el Chelsea. Y el Milán por hacerse con Aubameyang. O el Barcelona por Verrati. Y así un largo etcétera de jugadores que seguramente el año que viene no sabrán que hacer con ellos y tendrán que regalar a otros clubes a precio de saldo, como James al Bayern, porque la gente en su momento se vino arriba, afloja ochenta millones sin pestañear y luego vienen los madresmías.