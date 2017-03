Ojalá no sea tardío

Almería, 2 de marzo de 2017. Estimado Piñeiro, por una vez me congratula que la UDA empiece la casa por los cimientos en lugar de por el tejado. Algo me dice que Lozano puede ser el perfil idóneo para rescatar al club y al equipo del pozo en el que se halla. Conoció de jugador la etapa previa al crecimiento posterior, cuando pintaban bastos y se sufría tanto como hoy. Sin ir más lejos un gol suyo en Huelva tuvo el peso de una permanencia. Solo espero que este viraje hacia la aparente cordura no sea flor de un día y que Lozano acierte con su principal cometido, traer a un entrenador capaz de darle la vuelta al equipo como un calcetín. Espero que el movimiento, que debió hacerse en junio o con mucha demora en diciembre, no sea tardío. Recuerdo el ejemplo del Alavés, que prescindió de Bordalás pese a haber logrado el ascenso y ahora está en la final de Copa y siendo la revelación en Liga. A veces hay que tomar decisiones frías y no dejarse llevar por la euforia de un empate pactado en Córdoba.