Olimpiadas de futuro

Un año más he estado con un buen grupo de estudiantes que van a ingresar este mismo año en la Universidad, y que se examinaban por gusto de Química. Con la compañía de sus profesores y los de la UAL. Todos, profesores y alumnos, se han preparado el examen. Para los docentes es una satisfacción ir en su compañía. Se les nota. Y para los jóvenes es una experiencia distinta: es por gusto. La excusa es que la UAL y los Químicos, cuya Asociación me honro en representar en Almería, con estas Olimpiadas de Química pretendemos promocionar los siempre actuales y siempre con futuro estudios de Química. Pero en mi caso lo importante es ver que la Química sirve hasta para conseguir el esfuerzo altruista de los jóvenes y de sus profesores. Las medallas que les entregaremos no hay que morderlas. No serán de metales nobles. Y además tendrán que participar en la siguiente fase. Como la vida: vences un obstáculo y a por el siguiente. De eso se trata.