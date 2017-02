Permanezcan atentos que nadie debe perderse ni un detalle, el que pestañee llegará tarde. Cuando juega la Unión Deportiva Almería ni el más osado puede prever lo que va a ocurrir, esa incertidumbre es la misma que tiene un niño pequeño al entrar en un parque de atracciones. Puede sentirte asombrado por una acción técnica de Pozo o por ver jugar a su futbolista favorito Puertas que a la vez estar aterrado por el mal juego del equipo como si del tren de la bruja se tratase. No hay término medio. En la montaña rusa en la que se encuentra sumido el equipo de Soriano desde comienzo de temporada, pocas son las veces que le toca subir con la velocidad de vértigo que te hace revolver las tripas, lo normal como se vio en Vallecas es que la falta de ideas te nuble como si la noria se hubiera parado en lo más alto y no hubiera forma de bajar de allí.

Hoy de nuevo la moneda al aire. Nadie sabe que equipo veremos, pero las probabilidades nos dejan la ilusión que en el Estadio de los Juegos Mediterráneos hay más opciones de llevarnos algo bueno a la boca. Siempre el mismo cuento. Y pasan cosas raras de las que no tenemos mucha información, como que Ximo Navarro se quede fuera de la convocatoria. Que méritos estaba haciendo de sobra, pero tanto él como muchos compañeros suyos. Ahora con las incorporaciones de invierno Soriano se ve caso obligado a hacer lo que los entrenadores llaman mover el árbol. Que no es ni más ni menos que dar entrada a nuevos jugadores en vistas que los que están jugando no aportan lo que se espera de ellos.

Y el rival es el Girona, el segundo en la clasificación y con un esquema sólido aderezado de buenos futbolistas. Pablo Machín también sigue con la moda de los tres centrales y dos delanteros, desde ahí llegan las variantes en el centro del campo o en banda, pero esta vez desarticula está base puesta en práctica, entre otros, por Conte en la pasada Eurocopa. Con René en porteria, los tres centrales suelen ser Kiko, Alcalá y Juanpe. La comunicación y la jerarquía de la línea defensiva es uno de los motivos por los cuales el Girona ocupa plaza de ascenso directo. Los carrileros Aday y Maffeo aportan trabajo tanto en ataque como en defensa, si bien el segundo está dotado de más calidad y presencia en campo contrario. Granell y Pons no tienen secretos en el centro del campo. La calidad e imaginación la pone Borja García jugador que puede desequilibrar el partido en cualquier momento con un pase o un disparo desde media distancia. En punta, infinidad de recursos para Machín. El recién aterrizado Mójica entrando desde el perfil izquierdo, Sanzada o Longo pondrán en muchos aprietos la portería de Casto.