No sé si viajar será un placer como cantaban los payasos de la tele, pero que al Barcelona lo sacaran de paseo no ha sido del agrado del mundo culé. Visitaron París en el mismísimo día de San Valentín, donde en un auto feo y sin amor, el PSG maltrató al equipo de Luis Enrique en una noche para el olvido. El auto feo al parecer llevaba una marcha menos o tenía el carburador tapado, porque mientras unos iban y venían, otros, los del Barça no se decidían si ir o venir. Falta de preparación, de estrategia, le señalan al técnico asturiano, pero la falta de actitud mancha el expediente de los que pisaron el césped del Parque de los Príncipes. La derrota del Barcelona por un escandaloso 4-0, sobreexpuso una situación y un juego que consigue que se mire con nostalgia aquella máquina futbolística que conducía Pep Guardiola. Un año sabático con el Tata Martino, después de una serie de desgracias y la pronta partida de Tito Vilanova, trajeron a Luis Enrique de vuelta a casa. Sin Puyol y sin Xavi, el carácter y la cadencia del juego, se renegociaron y el falso nueve volvió a ser el centro delantero de toda la vida. El Barça se reconvertía y mostró que también sabía jugar de contragolpe. Transiciones rápidas para que los tres de arriba resuelvan. Y vaya si lo han hecho. Suárez con el pico y la pala. Messi y Neymar como decoradores de interiores, siguieron dando títulos y hoy han llevado al equipo a la final de la Copa del Rey. Pero eso no alcanza. Hay que gustar, ganar y golear. Justamente lo que hizo el equipo de Emery en la ida de semifinales de Copa de Europa. Corrió, metió, goleó y ofreció una más que merecida victoria a su afición y sueña un sueño hoy más posible que nunca; dejar fuera al verdugo de los últimos años. La derrota en París con paseo incluido, ha calado hondo porque anuncia tormenta de cambio. Si hay alguien que puede dar y quitar razones, además del tiempo; es el Barça.